Öğrencilere kitapçık jesti

Körfez’de bilgi evlerinde eğitim gören tüm 8. sınıf öğrencilerine Liselere Geçiş Sınavı hazırlık kitapçığı hediye edildi.

Körfez Belediyesi, Şehit Eren Bülbül Bilgievi ve Cahit Zarifoğlu Bilgievi’nde eğitim gören öğrencilere Liselere Geçiş Sınavı hazırlık kitapçığı dağıttı. Kültür Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program ile öğrencilere hazırlık kitapçıkları teslim edilirken, öğrenciler de jestlerinden dolayı Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti.

Geçtiğimiz yıllarda da gerçekleştirilen uygulamanın bu yıl da devam ettiğini belirten Başkan Şener Söğüt, çocuklara başarı dileklerini iletirken, "Destek bizden, başarı sizden. Okullarınızda aldığınız eğitimi bilgi evlerinde pekiştiriyorsunuz. Hazırlık kitapçıklarıyla da sınava en iyi şekilde hazırlanacağınıza ve başarılı olacağınıza inancım tam" dedi.