Öğrencilere Koçaslan'dan uygulamalı mesleki eğitim

Professionals of the future Erasmus projesi çerçevesinde Bursa Hürriyet Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi öğrencileri Bulgaristan’dan öğrenciler ile birlikte Koçaslan Otomotiv’de markalama ve ürünler hakkında bilgi alırken, kariyerleri konusunda profesyonellerle bir araya geldi.

Türkiye’de nitelikli personel problemi şirketlerin en büyük sorunu haline gelse de bunu aşmak için firmaların mesleki eğitim merkezleri ile işbirlikleri devam ediyor. Doğuş Otomotiv ve Koçaslan Otomotiv ev sahipliğinde Professionals of the future Erasmus (Geleceğin Erasmus Profesyonelleri) projesi farklı kültürlerdeki öğrencilerin iş dünyası ile koordineli bir biçimde gelişimine katkı sunmak adına hayata geçirilmişti. Program çerçevesinde Bursa Hürriyet Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi’nin öğrencileri Bulgaristan’daki kardeş okulu Nikola Yankov Vapstrov Meslek Lisesi öğrencileri ile Scania Yetkili Satıcı ve Servisi Koçaslan Otomotivi ziyaret etti.

Öğrenciler bu ziyarette SCANIA markası eğitim yetkililerinden marka ve ürünler ile ilgili bilgi aldı. Doğuş Otomotiv İnsan Kaynakları Yetkili Satıcı işe alım ekibi ile de kariyer üzerine sohbet etme fırsatı bulan öğrenciler servis atölyesini de inceleyerek ziyaretlerini sonlandırdı.