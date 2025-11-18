Öğrencilere kooperatifçilik anlayışı aşılandı

Çanakkale’de ‘Lider Çocuk Tarım Kampı’ ile kooperatifçilik anlayışı öğrencilere aşılandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ‘Lider Çocuk Tarım Kampı’ etkinliğini düzenledi. ‘Kooperatifçilik Yılı’ çerçevesinde düzenlenen etkinlikte eleceğin mühendisleri, öğretmenleri ve idarecileri bir araya geldi. ‘2025 Yılı Uluslararası Kooperatifler Yılı’ teması etrafında düzenlenen etkinliğe Mustafa Kemal İlkokulu’ndan 36 öğrenci katıldı. Kampta öğrencilere, kooperatifçilik anlayışı çerçevesinde birlikte çalışmayı, iş birliği ve paylaşım ruhu öğretilerek gıda güvenilirliği ve doğa bilinci edindirildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, kampın kapanışında yaptığı konuşmada, " Kooperatifçilik, birlikte çalışmanın önemini anlatması açısından çok önemli" dedi.

Öğrencilere bir dizi etkinlik sonunda; katılım belgesi, hediye, ‘Su Muhafızı Duru’ ve ‘Gıda güvenilirliği’ kitapları takdim edildi.