Öğrencilere matematiği sevdiren seminerler yapıldı

Bilecik’te ’Hayatımızdaki Matematik’ konulu seminer gerçekleşti.

Bilecik’te bulunan Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi konferans salonunda Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği “Matematik Seferberliği” projesi çerçevesinde, ’Hayatımızdaki Matematik’ konulu seminer gerçekleşti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Yenilmez öncülüğünde gerçekleşen seminere Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve öğrenciler katıldı.Seminerde matematik okuryazarlığı, matematiğin tarihsel gelişimi ve günlük hayattaki matematiksel ilişkileri fark etme konusunda öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Müdür Akyol ve Prof. Dr. Yenilmez, fen liseli öğrencileri matematiği hayatlarının bir parçası haline getirdikleri için tebrik etti.