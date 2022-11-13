Öğrencilere organ bağışının önemi anlatıldı

Acıbadem Bursa Hastanesi ’Sözünüz can kurtarır’ etkinliğinde öğrencilere organ bağışının önemi aktarıldı.

Organ Bağışı Haftası çerçevesinde okul ziyaretlerinde bulunan Acıbadem Bursa Hastanesi ekibi, organ bağışının önemini çok sayıda öğrenciye anlattı. Organ bağışındaki yetersiz sayıların hem ülkemiz de hem de dünyada oldukça büyük bir sorun olduğunu ifade eden Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Salih Gülten, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki söyleşide organ bağışı konusunda dikkat çeken bilgiler verdi. Gülten, "Ülkemizde ölümden sonra organ bağışı kavramı çok yaygın değildir. Bu yüzden kadavra bağış nakli sayıları oldukça az seyretmekte ve bağışın büyük bir bölümünü canlıdan canlıya nakiller oluşturmaktadır. Organ bağışı oranlarının artması için herkese çok mühim görevler düşmektedir. İnsanların hayattayken sevdikleri insanlarla organlarını paylaşması yanında, ölümlerinin ardından da organlarının başka insanlarda can bulması için girişimde bulunması, organlarını bağışlaması hastalar için hayati önem arz etmektedir. Kişi hayatını kaybetmesine rağmen, böbrek, karaciğer, akciğer, kalp, bağırsak, pankreas, kornea gibi doku ve organları başka bedenlerde yaşatabilir ve birçok insana sağlıklı bir hayat hediye edebilir. Bağışlanan organlar, bazı insanların hayata tutunmasına vesile olabilir. Organ bağışı bekleyen kişilerle empati kurmak oldukça önemlidir. Bu noktada halkın bilinçlenmesi yönünde çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir" dedi.

Öğrenciler, Gülten’in yapmış olduğu bilgilendirmeden sonra akıllarına takılan soruları kendisine yöneltti.