Öğrencilere Özel Moral Gecesi

Silivri Belediyesi, 18 Haziran 2022 Cumartesi ve 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrenciler için moral gecesi düzenledi. Silivri Sahili Eski Festival Alanında düzenlenen programda konser veren Silivrili Şarkıcı Elif Onur en sevilen şarkılarını gençler için seslendirdi. Elif Onur’un ardından sahne alan Oyuncu ve Komedyen Hayrettin, stand-up gösterisiyle katılımcılara keyif ve kahkaha dolu anlar yaşattı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, programı öğrencilerle birlikte takip etti. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler hem sınav stresinden uzaklaşıp moral depoladı hem de doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gece yaşadı.

YILMAZ: “SİZLER SİLİVRİ’NİN GURURU, TÜRKİYE’NİN UMUDUSUNUZ”

Etkinlikle Silivrili gençlere hitaben bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Hafta sonu gerçekleştirilecek olan üniversite sınavları öncesinde, heyecanınıza ortak olmak ve stresinizi azaltmak amacıyla düzenlediğimiz moral gecesinde sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Sizler Silivri’nin gururu, Türkiye’nin umudusunuz. Özellikle son yaşadığımız pandemi süreci ve meydana gelen savaşlar hayata yepyeni bir pencereden bakmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Bu süreç ‘Hayatın amacı yalnızca başarı mıdır? Başarı, sınavlarda alınan neticeler midir? Yoksa parıltılı, ışıltılı bir hayat mıdır?’ gibi soruları aklımıza getiriyor. Esasında başarı; sizin, bizim, bütün insanların kendini keşfedebilmesidir. Kendine ve kalbine doğru yapmış olduğu yolculuktur. Kendini aç açıkta olanın yerine koyabilmesidir. Sınavlardan hangi sonucu, hangi neticeyi alırsanız alın iyi ve ahlaklı insan olma yolundaki mücadelenizden, azminizden hiçbir şey kaybetmeyin. Unutmayın ki sizlerin önce kendinize ve ailenize, ardından toplumumuza ve milletimize faydalı bireyler olabilmeniz geleceğe umutla bakabilmemiz açısından oldukça önemlidir.” dedi.

“GENÇLİK MERKEZİ SİLİVRİ’YE ÇOK YAKIŞACAK”

Konuşmasında Silivrili gençlere yönelik yapılan hizmetlere de değinen Başkan Volkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ‘Silivri’de Hayat Var’ dedik. ‘Marka Kent, Mutlu Silivri’’ dedik. Çocuklarımızın, gençlerimizin kültür ve sanatla, sporla bezenmiş bir Silivri’de yetişmesini istedik. Buna yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. Eğitim yolculuğunuzda da sizlerin yanında olmayı kendimize şiar edindik. Üniversite sınavına girecek öğrencilerimizin sınav giriş ücretlerini Silivri Belediyesi olarak biz ödedik. Üniversiteyi kazanan 1’inci sınıftaki bütün gençlerimize 500 TL destek ödemesi gerçekleştirdik. Sınavlarda ilk 10’a giren öğrencilerimizi ödüllendirdik. Önümüzdeki yıl da bu desteklerimiz artarak devam edecek. Sizlerin bir gençlik merkezine ihtiyacınız olduğunu biliyoruz. Bu nedenle sizlerle bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum: Silivri’de; içerisinde kütüphanesi, toplantı salonları, etüt merkezleri olan, kafeteryası bulunan, rahatça çayınızı kahvenizi içebileceğiniz bir Gençlik ve Kültür Merkezini inşa etmeye başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun! İnanıyorum ki bu proje ile Silivri’nin önemli bir eksiği daha giderilmiş olacak. Gençlik ve Kültür Merkezimiz Silivri’ye çok yakışacak. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken sizlerle el ele, gönül gönüle, omuz omuza olmaya devam edeceğimize söz veriyorum. Hafta sonu yapılacak sınavlarda hepinize başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın, Şarkıcı Elif Onur’a günün anısına çiçek takdiminde bulunurken, Komedyen Hayrettin’e ise çiçeği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Ermiş tarafından takdim edildi. Program oyun havalarının ardından sona erdi.

