Öğrencilere suyun yeri ve önemi anlatıldı

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Su Yönetim Birimi personelleri tarafından Dünya Su Günü çerçevesinde okullarda bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Bilecik Belediyesi ilgili birim çalışanları tarafından çevrenin ve doğanın korunması amacıyla şu ana kadar birçok okulda sunum ve eğitimlerin yapıldığı çalışmalara bir yenisi eklendi. Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Su Yönetimi Birimi Kimya Yüksek Mühendisi Onur Kavuştu, Açı Koleji 4-6-7’nci sınıf öğrencilerine ‘Suyun Hayatımızdaki Yeri ve Önemi’ konulu sunumu gerçekleştirdi.

‘Hayatın kaynağı ve geleceğimizin temeli olan suyu korumak, kaynakları temiz tutmak ve israftan kaçınmak hepimizin görevi’ şeklindeki mesajın verildiği eğitimlerin diğer okullarda da yapılacağı bilgisi verildi.