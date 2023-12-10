Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Yalova Altınova İlce Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, merkezdeki okullarda öğrenim gören öğrencilere trafik eğitimi vermeye başladı.

Altınova İlce Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri, öğrencilere trafik konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan eğitimler düzenledi. Bu eğitimlerde, genel trafik güvenliği kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi ve karşıdan karşıya geçme konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Altınova İlkokulu Konferans Salonu’ndaki eğitim çalışmasında öğrencilere trafik bilinci eğitimi verilirken, trafik kuralları tek, tek anlatıldı. Her konuda farklı örneklerle öğrencilere bilgi verildi. Öğrenciler temel trafik eğitimi çerçevesinde merak ettiklerini polis ekiplerine sorarak, bireysel bilgiler de aldı. Ayrıca, öğrencilere okul servis araçlarına güvenli şekilde binme ve inme konularında eğitim verildi.

Trafik eğitiminin önemini vurgulayan Altınova İlçe Emniyet Müdürü H. Kürşat Seçer, “Öğrencilerin trafik kurallarına uygun davranışlar sergileyerek kendilerini ve diğer yolcuları güvende tutmalarını hedefliyoruz. Okullardaki eğitimler planlanan program çerçevesinde devam edecektir” diye konuştu.