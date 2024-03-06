Öğrencilere trafik eğitimi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince Çorlu Trafik Eğitim Parkında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Öğrencilere trafik eğitimi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince Çorlu Trafik Eğitim Parkında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri, trafikteki çalışmalarının yanı sıra geleceğin teminatı çocuk ve gençlere yönelikte çeşitli çalışmalar ve eğitimler vermeye devam ediyor. Gelecek nesillerin, yoğunlaşan trafikteki kuralları öğrenmesi ve ilerleyen yaşlarda trafiği daha rahat kavramaları için çeşitli eğitim çalışmaları yapılıyor. Ekiplerce, Tekirdağ’in Çorlu İlçesi Trafik Eğitim Parkında Kazandereli Memiş Pehlivan Ortaokulunda öğrenim gören 31 öğrenciye 2 saatlik trafik eğitimi verildi. Bu sayede öğrenciler, trafik kuralları hakkında daha bilinçli hale gelmiş oldu.

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