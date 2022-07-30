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Öğrencilere ücretsiz İngilizce kursu

Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliği ile ücretsiz İngilizce kursu projesi hayata geçiyor. 1-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kurslara 10-17 yaş aralığındaki ortaokul ve lise öğrencileri katılım sağlayabilecek.

Öğrencilere ücretsiz İngilizce kursu
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Nişantaşı Üniversitesi iş birliğiyle Güzel Sanatlar Akademisi vaadini yerine getiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, şimdi de yabancı dil kursu sözünü hayata geçiriyor. Kadir Has Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilecek olan proje kapsamında; 10-17 yaş aralığındaki ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz İngilizce kursu verilecek. Kursa katılmak isteyen öğrenciler https://kultursanat.silivri.bel.tr/ingilizcekayit/ adresi üzerinden 27–30 Temmuz 2022 tarihleri arasında online başvuru yapabilecek. Başvurular ışığında öğrenciler için seviye tespit sınavı düzenlenecek. 1 Ağustos 2022’de başlayacak olan kurslar 30 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.

YILMAZ: “ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

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Ücretsiz İngilizce kursu projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Biz, Silivri’de yaşayan annelerimize 8’inci sınıfı bitiren her öğrencimizin yabancı bir dil konuşabileceğini, bir müzik aleti çalabileceğini ve lisanslı sporcu olabileceğini vadetmiştik. Bu sözlerimizi yerine getirebilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizin dört bir yanını spor alanlarıyla donatıyoruz. Geçtiğimiz Ocak ayında Nişantaşı Üniversitesi ile hizmete aldığımız Güzel Sanatlar Akademisi sayesinde çocuklarımıza ücretsiz enstrüman dersleri veriyoruz. Şimdi de Kadir Has Üniversitesi ile iş birliği yaparak ücretsiz İngilizce kurslarına başlıyoruz. Kurslarımızda eğitim gören tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Annelerimizin ve çocuklarımızın içi rahat olsun; Silivri Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olacağız.” dedi.
 

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