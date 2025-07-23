Körfez Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor.

Öğrenci ve velilerin tercih döneminde doğru yönlendirme alabilmeleri için Körfez Belediyesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) iş birliği ile ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.

Körfez Belediyesi hizmet binası girişinde verilecek olan hizmet, 11 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek. "Geleceğin İçin Buradayız" sloganıyla gerçekleştirilen proje kapsamında gençler hafta içi saat 10.00 ile 19.00, hafta sonu da 11.00 ile 20.00 saatleri arasında danışmanlık hizmeti alabilecek.