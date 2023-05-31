Öğrencilere ve ailelerine tarihi değerler tanıtıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrencilere ve ailelerine tarihi değerler tanıtıldı.

Öğrencilere ve ailelerine tarihi değerler tanıtıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde öğrencilere ve ailelerine tarihi değerler tanıtıldı.

Osmaneli İlkokulu öğrencileri ve aileleri, kültürlerini yakından tanımalarını sağlamak, yaşadığı şehirlerin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olabilmesi, fikir ve çalışmalar ortaya koyabilmesi amacı ile ilçedeki tarihi mekânları rehber eşliğinde ziyaret etti. Rehberler eşliğinde düzenlenen turda öğrencilere tarihi bilgiler aktarıldı.