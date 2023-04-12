Öğrencilerin 40 hadis-i şerif heyecanı

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği 40 Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Yarışmada öğrenciler heyecanlı dakikalar yaşadı. Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yarışmada orta öğretimli öğrenciler birincilik ödülü için ter döktü. 40 hadis-i şerifi eksiksiz tamamlamak üzere yarışan öğrencilerden dereceye giren ilk üç öğrenciye hediyeler takdim edildi.

Yarışmanın finalinde açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Sahabeden üç bin hadis, beş bin hadis ezberleyenler, aktaranlar Kur’an-ı Kerim’i ezberleyenler var. Demek ki insan yapabiliyor. Bu demektir ki, insan zekası Allah’ın vermiş olduğu beyindeki 25 miligramlık çip bunları çözmeye muktedir durumda. Beyine ne kadar malzeme verirseniz o kadar alıyor, ne kadar buğday verirseniz size o kadar un veriyor. Dolayısıyla bir konu hakkında irademizi ortaya koymaktır mesele. Bazen duyuyoruz 60-70 yaşında hafız olanlar oluyor, demek ki yapılabiliyor. Ben buradaki öğrencilerimize azmettikleri, gayret etikleri ve irade ortaya koydukları için teşekkür ediyorum" dedi.