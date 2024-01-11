Öğrencilerin fikirlerine öncelik verdi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrenciler gelecek planlarını dile getirdi.

Öğrencilerin fikirlerine öncelik verdi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde öğrenciler gelecek planlarını dile getirdi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, okulları ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilere gelecek planlarını sorsan Başkan Şahin, hedefleri olan minikleri tebrik etti. Öğrencilere yönelik yapılan projelerden bahseden Başkan Şahin, miniklerinde fikrini alarak, "Birlikte hayal ediyoruz, gençlikle geleceği inşa ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.