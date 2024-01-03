Öğrencilerin forma heyecanı

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, ilçedeki çocuklara ücretsiz Orhaneli Spor forması dağıttı.

İlçedeki 7’den 70’e halkın gönlünde yer edinen, spora ve sporcuya verdiği destekler ile adından söz ettiren Başkan Aykurt, ilk ve orta okul öğrencilerine hediye ettiği formalar ile spora teşvik ediyor. Her fırsatta ilçedeki çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Aykurt, geçtiğimiz günlerde de ilçedeki çocuklara çiğ köfte partisi vermişti. Şimdi ise belediyeye gelen çocuklar bizzat Başkan Aykurt’un elinden formalarını alıyor.

Gelen çocuklar ile birebir ilgilenen, sohbet eden ve onlara çikolata ikramında bulunan Ali Aykurt, hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmiyor.