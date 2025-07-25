Öğrencilerin kodlama yeteneği yapay zekâ desteğiyle erken tespit edilecek

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), yapay zekâ temelli öğrenme analitiğiyle, yazılım eğitimine yeni bir soluk getiriyor. Proje çerçevesinde, öğrencilerin kod yazarken oluşturduğu tuş vuruşları, hata düzeltme biçimleri, yazım hızları gibi davranışsal veriler, yapay zekâ algoritmalarıyla analiz edilerek bireylerin programlama yetenek düzeyleri erken safhada tespit edilecek.

BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Musa Selman Kunduracı’nın yürütücülüğünü yaptığı, Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin’in danışmanlığını üstlendiği "Kodlama Editörü Kullanım Verileri ve Yapay Zekâ Teknikleri Kullanılarak Bireylerde Kodlama Yeteneğinin Tahmin Edilmesi" başlıklı proje, 1002-A Hızlı Destek Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Proje çerçevesinde, öğrencilerin alışkanlıkları, davranışsal veriler, yapay zekâ algoritmalarıyla analiz edilerek bireylerin programlama yetenek düzeyleri erken safhada tespit edilecek. Akademisyenlerin kendi geliştirdikleri kodlama editörü üzerinden elde edilecek veriler, yapay zekâ teknikleriyle işlenerek öğrencinin sadece sonucu değil, sürece dayalı performansı ve yeteneği değerlendirilecek.

Bireysel yetenek profilleri oluşturuluyor projenin yapay zekânın, eğitim teknolojileriyle entegrasyonuna yönelik bir Ar-Ge çalışması olduğunu vurgulayan Proje Yürütücüsü Musa Selman Kunduracı, "Geleneksel sınavlara dayalı ölçme yöntemlerinin ötesine geçen bu yaklaşım, öğrencilerin gerçek zamanlı kodlama davranışlarını çok boyutlu olarak analiz ederek, bireysel yetenek profilleri oluşturuyor. Bu yönüyle proje, sadece eğitimde dijital dönüşüme katkı sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda yapay zekâya dayalı karar destek sistemlerinin geliştirilmesi, yazılım mühendisliği eğitiminin kişiselleştirilmesi ve Türkiye’nin milli eğitim politikalarında veri temelli iyileştirme stratejilerine bilimsel zemin sağlama potansiyeli taşıyor. Eğitimde yapay zekânın etik, işlevsel ve teknolojik boyutlarını bir araya getiren bu model, üniversite-sanayi işbirliğiyle genişletilebilecek uygulamalara da öncülük edebilir" dedi.

Yetenekli öğrenciler erken dönemde tespit edilebilecek. Bu yaklaşımın eğitimde fırsat eşitliğini destekleyerek, yetenekli öğrencilerin erken dönemde keşfedilmesini ve doğru alanlara yönlendirilmesini mümkün kılacağının altını çizen Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin, "Aynı zamanda eğitimde bireyselleştirilmiş yol haritalarının oluşturulmasına katkı sağlayarak, öğrencilerin potansiyellerini en verimli şekilde ortaya koyabilecekleri bir öğrenme ortamı sunacak" diye konuştu.

Yapay zekâ tabanlı yazılım prototipinin geliştirilecek

Çalışmayla birlikte yapay zekâ tabanlı yazılım prototipi geliştireceklerini belirten Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin, "Bu yazılım prototipinin, eğitim kurumlarında kullanılması ve ticari bir ürüne dönüşmesi hedefleniyor. Uzun vadede bu yaklaşımın, Türkiye’nin yazılım ekosistemine nitelikli insan kaynağı kazandırması ve küresel rekabette bilişim teknolojileri alanında söz sahibi olmasına katkı sağlaması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"Öğrenci potansiyelini bilimsel verilerle ortaya koyacağız"

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, kodlama ve yapay zekânın Bursa Teknik Üniversitesinin eğitim ve araştırma vizyonunun merkezinde yer aldığını vurgulayarak, bu alanda yürütülen projelerin büyük önem taşıdığını belirtti. Rektör Prof. Dr. Çağlar, "Bu önemli proje, yapay zekânın eğitimdeki dönüştürücü etkisini somut bir şekilde ortaya koyuyor. Akademisyenlerimizin geliştireceği prototip ile öğrencilerin kodlama yeteneklerinin bilimsel verilerle erken safhada tespit edilmesi, onların potansiyellerinin daha doğru yönlendirilmesine imkân sağlayacaktır. Bu anlamda projeyi yürüten ekibi gönülden tebrik ediyorum" dedi.