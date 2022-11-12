Öğrencilerin kütüphanesi Kızılay'dan

Türk Kızılay Bilecik Şubesi tarafından Vezirhan beldesine kütüphane kazandırıldı. "Kızılay Işığı Şenlendirme" projesi ile birçok kitabın yer aldığı kütüphane törenle açıldı.

Yürüttüğü afet operasyonlarının yanı sıra sosyal yardımlarını da aralıksız sürdüren Türk Kızılayı, Bilecik’in Vezirhan beldesinde kütüphane kurdu. Çocuklar için oluşturulan kütüphanenin açılışına Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun ile Akyurt İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve gönüllüler katılım sağladı. Çocukların zihinlerinde ışık yakmak için kitapların öneminin büyük olduğunu vurgulayan Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, “Çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunun unutulmaması gerekiyor. Bu düşünceden yola çıkarak Kızılay olarak bizde hayırseverlerimizin bağışlarıyla bu kütüphaneyi oluşturduk. Kütüphanesi olmayan okullarımıza da destek olacağız” diye konuştu.

Kütüphaneyle öğrencilere hem Kızılay sevgisinin hem de bilginin aşılanacağını belirten Vali Kızılkaya, “Böyle bir açılışı yapmaktan çok memnunum. Beldemize bu kütüphanenin kazandırılmasında emeği geçen tüm Kızılay ailesine teşekkür ediyorum” dedi.