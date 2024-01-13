Öğrencilerin sergisi yeni döneme ışık oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde öğrenciler tarafından hazırlanan poster sunumlar, 2 gün sürecek sergiyle ziyaretçilere açıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sibel Ezgin Ağıllı tarafından yürütülen ‘Mekan ve Sosyal Hizmet’ dersi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan poster sunumlar, 2 gün sürecek sergiyle ziyaretçilere açıldı.

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gül Karahan Çoban ve bölüm hocalarının katkılarıyla hazırlanan dönem sonu sergisini ilk ziyaret eden isimler Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İrfan Güzel oldu. Rektör Beydemir ve dekan her bir posteri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı, değerlendirmeler yaptı.

Öğrencilerin dönem boyu süren çalışmalarını kapsayan ve kadınların yüzyıllardır yaşadıkları sorunlara, mekânların insanla ilişkisine, sosyal hizmet uzmanlarının yer aldığı mekânlara ilişkin farkındalık kazandırmaya ve sosyal sorunlara yönelik çözüm önerilerine odaklanan poster sunumlarının yer aldığı sergi, öğrencilerin gelişimini gösterirken yeni döneme de ışık oldu.