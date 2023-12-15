Öğrencilerin yerli malı coşkusu

Tekirdağ’ın Muratlı B.B.Cumhuriyet İlkokulu 3/B ve 2/A Sınıfı öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikle Yerli Malı Haftası kutlandı.

Yerli malı tüketim bilincini kazandırmak ve tutumlu olmanın önemini vurgulamak için her yıl 12-18 Aralık’ta kutlanan ‘Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası’ çerçevesinde B.B. Cumhuriyet İlkokulu 3/B sınıfı öğretmeni Turgay Demircan ve 2/A sınıfı öğretmeni Güler Demircan ile öğrencileri etkinlik yaptı. Öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hafta ile ilgili hazırlanan yerli malı köşesi büyük ilgi gördü. Etkinlikte, yerli ürünlerimiz sergilendi. Yerli üretim olan meyve, sebze ve kuruyemişler sergilenerek öğrencilere ikram edildi.

Geçmişten geleceğe kültürümüzü yansıtan ürünler öğrenciler tarafından tanınır ve tanıtılırken, unutulmaz bir gün yaşayan öğrenciler de öğretmenlerine teşekkür ettiler.