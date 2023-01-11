Öğrencilerinden Serebral Palsi hastası çocuklara yardım eli

Manyas Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan bir grup ilçede Serebral Palsi hastası çocuklara yardım ellerini uzattılar.

Manyas Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden oluşan bir öğrenci gurubu gerçekleştirdikleri proje ile ilçede ulaşabildikleri dört Serebral Palsi hastası çocukların tedavileri için çalışma başlattılar. Manyas MYO Müdür Yardımcısı ayni zamanda Proje Koordinatörü Coşkun Kalp ile birlikte YÖK tarafından iki yıl önce müfredata seçmeli ders olarak konulan gönüllülük projesi dersi için yaptıkları fikir birliği sonrası ilçedeki Serebral Palsi hastalığı ile mücadele eden çocukların tedavilerine destek amaçlı bir ekip oluşturdular. MYO Sağlık İşletmeciliği programı öğrencilerinden Fatmagül Kocaman, Beyti Şerif Korkmaz, Binnur Pekeli ve Hacer Şen yaptıkları araştırmalar sonrası Manyas genelinde bu hastalıkla mücadele eden 6 çocukla iletişime geçtiklerini, iki ailenin desteği kabul etmediğini diğer dört çocuğun tedavileri için ise Gönen İlçesinde özel bir Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi ile görüşerek, indirimli bir fiyat uygulaması ile bu çocukların fizik tedavilerini sürdürmelerini sağlayacaklarını söylediler. Proje ekibi adına konuşan Fatmagül Kocaman "4 kardeşimizi haftanın üç günü olmak şartıyla fizik tedavileri olmalarını sağladık. Kendi imkanları ile değil de servisle götürülmeleri için Kaymakamlığımız ile birlikte bunu çözmeye çalışıyoruz. Bütçelerimizi ayarlamaya çalışıyoruz, tamamlayamadık ama, büyük bölümünü hallettik."