Öğrencisi sayesinde tanıştığı emlakçı, öğretmenin hayatını kabusa çevirdi

Bursa’da bir öğrencisi sayesinde emlakçıyla tanışan öğretmen Fatma Karasu’nun hayatı bir anda kabusa döndü. Fatma öğretmenin satın aldığı ev iddiasına göre, talan edildi ve evine defalarca haciz geldi.

İddiaya göre, Bursa’da yaşayan öğretmen Fatma Karasu, bir öğrencisinin kendisine uygun ve güzel bir ev bulduğunu söyledi. Bunun üzerine Fatma Karasu öğrencisinin vasıtası ile emlakçı F.D. ile tanıştı. Fatma Karasu uygun ve güzel olduğu öne sürülen evi sorunsuz şekilde parasını vererek satın aldı. Evi eşyalı satın aldıktan sonra iddiaya göre, emlakçı F.D. adına sahte kira kontratı imzalayarak eve doğalgaz, elektrik ve su bağlattı. Bunun üzerine Fatma Karasu, savcılığı suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Fatma Karasu’nun adına düzenlenmiş olduğu iddia edilen sahte kira sözleşmesinde imzaların karşılaştırılmasını istedi. Belgeler ve Fatma Karasu’nun imzasını bilirkişi olan Uludağ Üniversitesi’nde bir profesör karşılaştırdı. İmzaların Fatma Karasu’ya ait olmadığı ortaya çıktı. Emlakçı F.D., "özel evrakta sahtecilikten" 10 ay cezaya çarptırıldı. Fatma Karasu’nun iddiasına göre, yaklaşık 5 senedir görmediği emlakçı F.D. Fatma Karasu adına vadesi geçmiş 575 bin TL senet düzenledi. Ardından Fatma Karasu’nun evine haciz geldi. Fatma Karasu aynı şekilde savcılığa suç duyurusunda bulundu ve imzanın ona ait olmadığı ortaya çıktı. Emlakçı F.D. ise bu duruma itiraz etti. 2. kararda ise imzanın Fatma Karasu’ya ait olduğu kararı çıktı. Davaya bakan hakim ise emlakçı F.D.’yi haklı buldu.

Mağdur olduğunu, biran önce yanlış karardan dönülmesi gerektiğini ve evine 7 kez haciz geldiğini belirten öğretmen Fatma Karasu, "Doğanbey TOKİ’den ev almaya kalktım. Öğrencim vasıtasıyla gayrimenkul sahibi F.D ile tanıştım. Ev almama yardımcı oldular, parasını ödeyip evimi aldım. Bu olaylar evi alma ile başladı. Benim evime haberim dışında birilerini soktular. Benim adıma kira kontratı hazırlayarak elektrik, su, doğalgaz bağlattılar, evimi istila ettiler. Çıkarmaları için zorladığımda bin bir güçlükle karşılaştım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum bunun üzerine imzanın bana ait olmadığı ortaya çıktı. Daha önce bir çok suçu olan F.D. adlı kişi 10 ay hapse mahkum oldu. 4-5 yıldan beri görmediğim bu kişi 10 ay önce kadar benim adıma 575 bin TL değerinde senet düzenledi. Vadesi geçmiş olarak göstererek evime hacze gelindi. Avukatıyla birlikte başıma çöktüler. İtiraz ettik itirazımın karşılığında imzanın bana ait olmadığı ortaya çıktı. Karşı taraf 2’nci itirazlarında türlü hilelerle imzanın bana ait olduğunu kanıtladılar. Oğlumun aracına haciz konuldu, satışa sunmaya çalıştılar, itiraz ettik. 5 dakika içinde 7-8 tane alacaklı arabamın üzerine haciz koymuş" dedi.

Öte yandan, Emlakçı F.D. hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek "Bizim onunla kar ortaklığımız vardı. Birlikte alım satım yaptık" dedi.