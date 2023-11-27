Öğrenciye 1,5 milyon lira yardım

İnegöl Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik eğitim yardımları çerçevesinde bin 500 liralık ilk ödeme öğrencilerin hesabına yatırıldı.

İnegöl Belediyesi’nin eğitim yardımları çerçevesinde başvuruda bulunan 2 bin 89 öğrenciden bini burs almaya hak kazandı. Bin 500’er liralık 2 taksit şeklinde toplam 3 bin lira eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere, toplamda 3 milyon lira ödenek ayrıldı. Eğitim yardımlarının ilk taksit ödemeleri öğrencilerin hesabına yatırıldı. İkinci ödemeler ise Ocak ayında yapılacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “2 bin 89 üniversite öğrencimiz başvuruda bulundu. Online başvurular neticesinde oluşturduğumuz bütçe kapsamında bin öğrencimize bu desteği veriyoruz. Hedefimiz inşallah başvuruların tamamına da burs verebilmek. Yardımların kapsamını da çeşitlendirmek istiyoruz. Bugün itibariyle öğrencilerimizin hesaplarına eğitim yardımları geçmeye başladı. İkinci taksit ise Ocak ayında hesaplara yatacak” dedi.