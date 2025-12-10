Öğrenme Kursu'ndan Nezaket Ziyareti

Eğitim alanında ilçemize değerli katkılar sunan Öğrenme Kursu kurucusu Sayın Gülistan Turan, gerçekleştirdiği nazik ziyaretiyle bizleri memnun etti.

Öğrenme Kursu'ndan Nezaket Ziyareti
Görüşmemizde, öğrencilerimizin akademik gelişimine yönelik çalışmalar üzerine verimli bir fikir alışverişinde bulunduk. Eğitime gönül veren tüm kurumlarla dayanışma içinde olmak, geleceğimiz adına önemli bir güç oluşturuyor.

Sayın Gülistan Turan’a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin başarısı için iş birliği içerisinde üretmeye devam edeceğiz.

