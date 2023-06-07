Öğretim Üyesi Dr. Gökçe Taner boyalardaki kanser riskine dikkat çekti

Bursa İl Kanser Danışma Kurulu’na Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Dr. Gökçe Taner, “Boyalar ve Kanser Riski” başlıklı bir sunum yaptı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan Bursa İl Kanser Danışma Kurulu toplandı. Kurul’un Bursa Şehir hastanesinde gerçekleşen toplantısına, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Dr. Gökçe Taner davetli konuşmacı olarak katıldı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, kanserli hastaların tanı, tedavi ve seyrinde karşılaşılan sorunları tartışmak, kanser tarama farkındalığını artırmaya yönelik önerileri belirlemek ve danışma komisyonlarının beklentilerini Bursa İl Kanser Kurulunda görüştü. Kurul, yaşanılan çağın büyük sağlık sorunlarından biri olan kanser hastalığı ile Bursa’da sürdürülen mücadeleyi istişare etti.

Bursa Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen Kurul’a; Sağlık Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı’ndan yetkililer, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri, Birim Temsilcileri, öğretim üyeleri, hekimler, halk sağlığı uzmanları ve STK temsilcileri katıldı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin ve Başkan Yardımcısı Dr. Yunuz Arslan’ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği Kurul’da, BTÜ Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Dr. Gökçe Taner “Boyalar ve Kanser Riski” konulu bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Uzun yıllardır genetik toksikoloji alanında çalışmalarına devam eden bir moleküler biyolog ve sitogenetik uzmanı olduğunu belirten Dr. Taner yürüttükleri bilimsel çalışmalar ve projeler hakkında Bursa İl Kanser Danışma Kurulu’nda bilgi verdi.

Sunumunda boyaların sağlık üzerindeki etkileri hakkındaki güncel verileri paylaşan Taner ‘Endüstriyel kimyasallar toplum sağlığı açısından etkilerinin anlaşılması için son yıllarda sıklıkla araştırılmaktadır. Bu kimyasal risklerden biri de boyalardır.’ dedi. Konuşmasının devamında, boya kullanıcılarının, boya ile birlikte binlerce farklı organik, inorganik; doğal veya sentetik kimyasal maddeye maruz kaldıklarını kaydeden Taner, bu maddelerin büyük bir kısmının kanserojen olmasının yanı sıra insan sağlığı üzerinde pek çok etkilerinin olabileceğini söyledi. Dr. Taner sunumunda, bireyin günlük hayatta pek çok gıda, kozmetik ve tekstil ürününe maruz kaldığını; tekstil boyaları, gıda boyaları ve saç boyalarının içeriğindeki muhtemel kanserojen birleşiklere de özellikle dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.