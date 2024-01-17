Öğretmen adayları 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben' filmini seyretti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF Türkiye iş birliğinde eğitim fakültelerinde öğrenim gören 500 öğrenci, “Aybüke: Öğretmen Oldum Ben” filmini seyretti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF Türkiye iş birliğinde yürütülen “Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi” çerçevesinde gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayabilmek, eğitimin önemini ve bu konuda gösterilen fedakarlıkları görmeleri ve hissedebilmeleri amacıyla bir şehit öğretmenin biyografisini anlatan “Aybüke: Öğretmen oldum Ben” adlı sinema filmi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu’nda öğretmen adaylarına izletildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı konuşmada, “Atandığı zaman kendisine gitme diyenlere ‘Ben gitmezsem kim gidecek’ diye okuluna, çocuklarına koşan aslan yürekli Aybüke. Böyle bir cesaretli duruş, erdemli duruş, bu vatanperverlik tarih boyunca unutulmayacak. Nesilden nesile anlatılacak. Aybüke’mize kıyanlar bir şeyi hesap edemediler. Bizler sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile” dedi.

Şehit Aybüke öğretmenin 85 milyonun kalbinde boy veren bir gelincik çiçeği olduğunu dile getiren Bakan Bak, Aybüke isminin bir duruşun adı olduğunu kaydetti.

“Nice Aybüke ve Necmettin öğretmenler yetiştireceğiz”

Türkiye’nin şehit Aybüke öğretmen gibi cesur evlatlarının her zaman var olacağını aktaran Bakan Bak, “İdealist gençleri var oldukça ne düşmanları biter ne de kahramanlık destanları. Nice Aybüke ve Necmettin öğretmenler yetiştireceğiz. Vatanını seven, bayrağına sahip çıkan gençler yetiştireceğiz. Ne mutlu ki bize tarihini bilen, tarihine önem veren ve ders alan gençlerimiz var. Hepinizle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“Cumhuriyet tarihi boyunca 200 öğretmen şehidimiz var”

Filmin senaristi Uğur Kılıç ise yaptığı konuşmada filmin büyük bir anlam taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu film benim için mesleğime olan bir vefa borcuydu. Cumhuriyet tarihi boyunca 200 öğretmen şehidimiz var. 200 şehit öğretmenimizin hayatını kaleme alan bir senaryo vücuda gelmemişti. Gençliğinin baharında, 23 yaşında ülkemizin doğusundaki Batman şehrinin ilçesine eğitim meşalesi gibi giden genç öğretmenimiz, Ramazan günü oruçluyken şehit edilmişti. Onun hikayesini kaleme alalım istedik. Gençlerimizin bu filmi izlediklerinde kendilerine medya, film ve diziler vasıtasıyla biçilmeye çalışılan rol modeller yerine Aybüke öğretmenimizi rol model alma şuuruna daha vakıf bir şekilde varacaklarını ümit ediyoruz.”

Etkinliğe senarist Uğur Kılıç, yapımcı İsmail Demir, oyuncu Necip Karakaya, şehit Aybüke Yalçın’ın babası ve kardeşinin yanı sıra eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler katıldı.