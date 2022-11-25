Öğretmen Başkan'dan meslektaşları onuruna akşam yemeği

Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde meslektaşları onuruna bir akşam yemeği verdi. Yemek davetine ilçede görev yapan öğretmenlerin ilgisi ve katılımı yoğun oldu. Başkan Oğuz ve kendisi gibi öğretmen olan eşi Nergiz Oğuz yemek öncesinde tüm misafirleri kapıda karşılayarak, öğretmenlerle yakından ilgilendi.

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde meslektaşlarını unutmadı. Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi’nin öğretmenler gününe özel düzenlediği programa katılan Oğuz programın ardından ilçede görev yapan öğretmenler onuruna bir akşam yemeği verdi. Kahramankazan’da bir davet salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Yemeğe ayrıca Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve eşi ile ilçe protokolü de katıldı. Başkan Oğuz ve kendisi gibi öğretmen olan eşi Nergiz Oğuz yemek öncesinde tüm misafirleri kapıda karşılayarak, öğretmenlerle yakından ilgilendi. Öğretmenler onurlarına verilen yemekte sohbet edip, hasret giderdi. TRT sanatçısı Barış Akpınar tarafından müzik dinletisi misafirlere sunuldu. Dinletide şehit öğretmenler de unutulmayarak öğretmenlerin anısına şiirler ve türküler söylendi. Daha sonra oyun havaları ve halayla devam eden programda öğretmenlerin sahneye çıkmasıyla renkli anlar yaşandı. Meslektaşlarının yoğun ısrarlarını geri çevirmeyen Başkan Oğuz öğretmenlerle birlikte oyun havası oynadı.

Dünyanın en güzel mesleğini icra ediyorsunuz

Başkan Oğuz, bu anlamlı günde meslektaşlarıyla bir arada olmaktan onur ve gurur duyduğunu belirterek, “Bugün sabah telefona gelen mesajlarla uyandım. Ben bunu yılın 365 günü hissediyorum ama belediye başkanlığından çok daha önce bir öğretmen olduğumu bugün doyasıya hissettim. Eskiden öğretmenliğini yaptığım öğrencilerim öğretmen olmuşlar, bugün onları öğretmen olarak karşıladım. Bununla gurur duydum. Sizler dünyanın en güzel mesleğini icra ediyorsunuz. Gelecek nesillere ışık oluyorsunuz. Bizler de her zaman öğretmenlerimizin emrindeyiz" diye konuştu.