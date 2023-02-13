Öğretmen ve öğrencilerden hijyen malzemesi ve odun yardımı

Balıkesir’in Bandırma İlçesi Edincik Mahallesi’nde bulunan Recep Gençer Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri deprem bölgesindeki depremzedelerin ihtiyaç duyduğu temizlik malzemelerini üreterek bölgeye gönderiyor.

Öğrenciler ayrıca okul arazisinde bulunan ve budama mevsimi gelen tüm ağaçları budayarak buradan elde edilen odun parçalarını da çuvallara doldurarak yakılmaya hazır halde deprem bölgesine göndermeye hazırlanıyor. Depremzedelerin ihtiyacı olan el sabunu, sıvı sabun, hijyen maddeleri, çamaşır suyu gibi ürünler hazırlandı. Öğrenciler ve öğretmenler gece gündüz çalışarak bunları hazırlayıp deprem bölgesine göndermek için son hazırlıklarını sürdürüyor.