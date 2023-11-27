Öğretmenler doğayla buluştu
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, öğretmenler için doğa yürüyüşü düzenledi.
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, öğretmenler için doğa yürüyüşü düzenledi.
Karaabdülbaki köyündeki 4 kilmetrelik yürüyüş parkurunda yürüyen öğretmenler, doğanın huzur verici atmosferinde eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün geçirdi. Yürüyüş sonrası öğretmenler, Çınar Kahvaltı Evi’nde doğal köy kahvaltısının tadını çıkardı. Program sonunda ise öğretmenler kendilerini doğa ile buluşturan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.