Öğretmenler Gönen'de Ömer Seyfettin'in izini sürdü

Balıkesir Öğretmenler Edebiyat Akademisi ilk faaliyetinde, Ömer Seyfettin’in Doğup Büyüdüğü Gönen’de yazarın hikayelerindeki duygunun izini sürdü. Mekân ve hikâye ilişkisinin canlandığı etkinlikte öğretmenler Ömer Seyfettin’in eserlerinin doğduğu ve beslendiği topraklardaydılar.

Öğretmenler Edebiyat Akademisi koordinatörü Bedia Narlı koordinatörlüğünde Gönen’de gerçekleştirilen ilk etkinliğin konuğu Prof. Dr. Salim Çonoğlu oldu. Prof. Dr. Salim Çonoğlu’nun konuşmacı olarak konuk olduğu akademi, Gönenli iki ismin; Edebiyat Öğretmeni ve Yazar Salim Nizam ve Emekli Edebiyat Öğretmeni Kader Eralp’in rehberliğinde daha da güzelleşti, öğretmenler Ömer Seyfettin’in öykülerine ilham veren mekânlarda eşsiz bir yolculuğa çıkardı.

Öğretmenler, Ömer Seyfettin’in çocukluğuna ve eserlerine tanıklık eden Gönen sokaklarında yürüdü. Karalar Çiftliği’ndeki köy kahvesinde bir söyleşi gerçekleştirildi. Yazarın ünlü eseri "Kaşağı" öyküsüne esin kaynağı olan hatıralarını barındıran bu mekân, katılımcılara özel bir duygu yaşattı. "İlk Namaz" hikayesinin geçtiği tarihi cami ve yazarın diğer hikayelerini kaleme aldığı alanların bugünkü hali ziyaret edildi. Mekânların güncel durumlarını görmek, edebiyat ile coğrafya arasındaki güçlü bağı gözler önüne serdi ve öğretmenlerin ders içeriklerini zenginleştirmesi için ilham verdi.