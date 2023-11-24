Öğretmenler günü Edremit'te kutlandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı, Şükrü Tunar Kültür Merkezinde ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in öğretmenler günü kutlama mesajının okunması ile devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından ilçede göreve yeni başlayan ve adaylığı kaldırılan öğretmenler tarafından yemin töreni gerçekleştirilirdi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer’in elinden aldılar. Emekli Öğretmenlere şeref belgeleri ve plaketlerin takdim edildiği kutlama programında öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisinin ardından şiirler okundu.

Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Anasınıfı öğrencileri tarafından gerçekleştirilen gösterinin akabinde program son buldu.