Öğretmenler Günü'nde Okullara Anlamlı Ziyaret

“Geleceğimizi inşa eden tüm öğretmenlerimize saygı ve minnetle…”

Geniş Heyet Eşlik Etti

Başkan Balcıoğlu’nun okul ziyaretlerinde kendisine;

• CHP Grup Sözcüsü Önder Çolak,

• Meclis Üyesi Mahmut Yıldızaydın,

• Meclis Üyesi Sibel Aydın Işıköndeş,

• Halkla İlişkiler Müdürü Gizem Dönmez Alibaş,

• Eğitim Koordinatörü Tutku Demiralay

eşlik etti.

Öğretmenlerin Günü Okullarında Kutlandı

Ziyaretler kapsamında heyet, Hasan Özvarnalı İlkokulu Müdürü Seyfettin Aydın ve Çağrıbey Ortaokulu Müdürü Erhan Yaman ile bir araya geldi. Her iki okulda görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Belediye Başkanı Balcıoğlu, eğitimcilerin geleceğe yön veren en önemli güç olduğunu vurguladı.

Başkan Balcıoğlu, öğretmenlerin fedakârlık, sabır ve bilgi birikimiyle topluma yön veren en kıymetli emekçiler olduğunu belirterek tüm eğitim neferlerine teşekkür etti.