Öğretmenler Günü'nde Okullara Anlamlı Ziyaret
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki eğitim kurumlarını ziyaret ederek öğretmenlerin özel gününü kutladı.
“Geleceğimizi inşa eden tüm öğretmenlerimize saygı ve minnetle…”
Geniş Heyet Eşlik Etti
Başkan Balcıoğlu’nun okul ziyaretlerinde kendisine;
• CHP Grup Sözcüsü Önder Çolak,
• Meclis Üyesi Mahmut Yıldızaydın,
• Meclis Üyesi Sibel Aydın Işıköndeş,
• Halkla İlişkiler Müdürü Gizem Dönmez Alibaş,
• Eğitim Koordinatörü Tutku Demiralay
eşlik etti.
Öğretmenlerin Günü Okullarında Kutlandı
Ziyaretler kapsamında heyet, Hasan Özvarnalı İlkokulu Müdürü Seyfettin Aydın ve Çağrıbey Ortaokulu Müdürü Erhan Yaman ile bir araya geldi. Her iki okulda görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Belediye Başkanı Balcıoğlu, eğitimcilerin geleceğe yön veren en önemli güç olduğunu vurguladı.
Başkan Balcıoğlu, öğretmenlerin fedakârlık, sabır ve bilgi birikimiyle topluma yön veren en kıymetli emekçiler olduğunu belirterek tüm eğitim neferlerine teşekkür etti.