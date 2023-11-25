Öğretmenler Günü'nde zil sürprizi

Öğretmenler Günü, Alanya Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu’nda sıra dışı ve eğlenceli bir sürprizle kutlandı. Öğrenciler, bu anlamlı günde öğretmenlerine olan sevgi ve saygılarını, tasarladıkları özel bir şarkı ile ifade etme yolunu seçti. Öğrencilerce hazırlanan ve okul zili olarak kullanılan şarkının yayınlanmasıyla öğretmenler odasında önce şaşkınlık yaşayan öğretmenler, ardından büyük mutluluk yaşadı.

Öğrencilerin seçtiği duygusal cümlelerle zenginleşen ve Quick Sigorta’nın müzikal desteğiyle profesyonel bir hale gelen şarkı dinleyenlerden tam not aldı. Özellikle bundan sonra da okul zili olarak kullanılacak olması, Öğretmenler Günü’nü sadece bir güne sıkıştırmayıp, daha uzun süreli bir kutlama haline getirdi. Bu proje Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu’nda öğrenciler ve öğretmenler arasındaki bağın güçlenmesine ve motivasyonun arttırılmasına katkı sağlarken, eğitim ortamının olumlu atmosferine de katkı sağladı.

Öğretmenler günü etkinliği Öğretmenler için kesilen pasta ve Maher Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mine Erdemoğlu’nun öğretmenler için hazırlattığı çiçek buketlerinin takdimi ve öğrencilerin okuduğu şiirlerle devam etti