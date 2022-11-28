Öğretmenler Günü'ne özel dinleti gecesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri Öğretmenler Günü’ne özel dinleti programıyla devam etti. Programa katılan Başkan Yüce, “Böylesine özel musikilerimizi gelecek nesillerimize aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kasım kültür sanat etkinlikleri ‘Öğretmen Bestekârlar’ isimli unutulmaz dinleti programı ile devam etti. Öğretmenler gününe özel Türk Sanat Müziği eserlerinin seslendirildiği dinleti programında Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de yer aldı. AKM’de düzenlenen programa sanatseverlerin ilgisi yoğun olurken, birbirinden özel eserlerin seslendirildiği program dinleyiciler tarafından tam not aldı. Programın Ud ve hazırlanışında Prof. Dr. Ferdi Koç yer alırken, solistliğini Dr. Tahir çağman, Kanunda Öğr. Gör. Tuncay Kardaş, Klarnette Öğr. Gör. Metin Gülsün ve Kemanda Hasan Çizmelioğlu yer aldı.

Programda konuşan Başkan Yüce, “Her şeyden önce ifade etmek isterim ki, böylesine özel bir gecede sizlerle birlikte olmaktan dolayı oldukça memnuniyet duyuyorum. Bu gece burada değerli hocalarımız, öğretmenlerimiz bizlerin ruhuna işleyecek bir dinleti gerçekleştirdi, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz içerisinde bulunduğumuz ve var olduğumuz kültür, her yönüyle kadim bir kültürdür. Elbette bu kültürün en önemli değerlerinden bir tanesi de bizleri madde planından kurtarıp manevi bir ortama sürükleyen musikilerimizdir. Hayatımızın her evresinde gönlümüzü bu tür meşru olan musikilerle buluşturup, en önemlisi de bu kadim musiki kültürünü gelecek nesillere aktarmalıyız. İnşallah Büyükşehir Belediyesi olarak, yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz kültür sanat etkinlilerimizi böylesine özel dinleti programlarıyla sürdürecek ve musiki kültürümüzü koruyarak gelecek nesillere aktaracağız. Ben bu vesile ile başta öğretmenlerimiz olmak üzere geceye katılan ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.