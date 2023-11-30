Öğretmenler Gününde en çok papatya tercih edildi

Öğretmenler Gününde GetirÇarşı üzerinden hizmet veren çiçekçilerin günlük satışı ortalamanın 28 katına çıktı. Öğrenci ve velilerin öğretmenleri için en çok tercih ettiği çiçek ise papatya oldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde GetirÇarşı’daki çiçek kategorisinde gerçekleşen günlük satış ortalamanın 28 katına çıktı. Öğretmenlere bu özel günlerinde hediye olarak en çok tercih edilen ilk üç çiçek, papatya, gerbera ve kırmızı gül oldu.

GetirÇarşı çiçek kategorisinde; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere toplam 10 şehirde 500’ü aşkın çiçekçiyle ortalama 30-45 dakikada teslimat sağlayarak hizmet veriyor. Ayrıca kullanıcıların, GetirÇarşı’nın marketten manava, pet shop’tan kozmetiğe 17 farklı kategorisiyle, on binlerce çeşit arasından tüm ihtiyaçlarına ulaşabildiği belirtildi.