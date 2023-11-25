Öğretmenler gününde müracaatını yaptı

Silivri’de 1993 yılından bu yana Öğretmen eğitim kurumlarında yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Osman Akgül, meclis üyesi aday adayı oldu. Akgül, adaylık dosyasını İlçe Başkanı İbrahim Kömür’e teslim etti.



Osman Akgül kimdir?

1968 yılında Ordu-Aybastı-Alankant kasabasında doğdum. İlköğrenimimi Aklankent ilkokulunda tamamladıktan sonra Devlet parasız yatılı okulunu kazanarak ortaokulu Ordu Hamdullah Suphi Tanrıöver, liseyi Ordu Lisesinde tamamladım. 1987 yılında KTÜ Giresun Eğitim Yüksek okulundan mezun olun. Aynı yıl Mardin Dirik ilçesine öğretmen olarak atandım. Buradan görev yaparken 1990 yılında Derik Eğit-sen kurucusu ve yönetimi olarak Sendikal mücadelenin içinde yer aldım. 1993 yılında İstanbul’a tayinim çıktı. 1994 yılında Silivri Nurullah Baldöktü ilk orta okulunda öretmen olarak çalışmaya başladım. Aynı okulda 1997-2010 yılları arasında Md. Yardımcılığı yaptım. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Lisans Tamamlama Programı sosyal Bilgiler bölümünden mezun oldum. 2010-2018 Yılları arasında Silivri 75. yıl Cumhuriyet ilk orta okulunda Okul Müdürlüğü, 2018-2021 Silivri Kadıköy Şehit Olcay Özcan ilk-orta okulu Müdürü iken emekliye ayrıldım. 2021 yılında Özel Çizgi Yazılım Anadolu lisesi kurucu Müdürü olarak görev yaptım. Silivri’mize başka alanlarda hizmet etmek amacıyla bu görevinden kendi isteğimle ayrıldım. Evli ve bir kız babasıyım.