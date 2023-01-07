Öğretmenler okulları için iş başında

Bilecik’te öğretmenler ellerinde fırçalar ile okul duvar ve koridorlarına resimler yaparak çocukların tebessümünü arttırmak için tasarladıkları görüntüleri öğrencilerine sunuyorlar.

Aidiyet duygusu yüksek olan öğretmenler mesai kavramı gözetmeksizin okulları için seferber olurken bir çalışmada Bozüyük Özel Eğitim Anaokulu’nda gerçekleştirildi. Öğretmenler okul duvarlarını ve koridorlarını güzel resimlerle ile donatarak yeni bir çehre kazandırırken bitki ve hayvan figürlerini gören öğrenciler öğretmenlerine sarılarak sevinçlerini paylaştı.

Bu çalışmalarda öğrencilerin kavram eğitimine destek olunması amaçlandığını söyleyen Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, “Öğretmenlerimiz gerçek sanatkârlardır. Çünkü onlar sanatçıları yetiştirirken en güzel şekilde rollerini ifade ediyorlar. Tüm öğretmenlerimize müteşekkiriz” ifadesi ile hakları ödenemez sanatkâr öğretmenlere teşekkür etti.