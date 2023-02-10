Öğretmenler ve gönüllüler depremzedeler için soba üretiyor

Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, sanayi esnafı ve gönüllüler depremzedeler için bir araya gelerek okulun atölyelerinde soba üretmeye başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde etkili olan yıkıcı depremin yaralarının sarılması için başlatılan seferberlik her geçen gün artarak devam ediyor. 7’den 70’e tüm vatandaşlar depremzedeler için tek yürek oldu. Kimisi kan veriyor, kimisi yardım malzemesi topluyor, kimisi ise yardımların toplandığı merkezlerde görev alıyor. Depremzedelere bir destek de meslek lisesi öğretmenlerinden geldi. Soğuk hava şartlarının etkili olduğu bu günlerde depremzedelerin üşümemesi için bir araya gelen öğretmenler, soba üretimine başladı.

Meslek lisesinin atölyesinde yapılan çalışmalarda hem çadır içinde kullanılabilecek gibi hem de dış mekanda yakılabilecek gibi olmak üzere 2 çeşit soba üretiliyor.

Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri okulların tatil olmasının ardından depremzedeler için bir araya geldi. Depremden etkilenen vatandaşların ısınması için boş varil ve metal plakalar, çadır sobasına dönüşüyor.

Önce okul ve atölyeler açıldı. Ardından ise boş varil ve metal plakalar toplandı. Depremzedelerin ısınması için harekete geçen öğretmenlere gönüllü vatandaşlar da destek veriyor.

Deprem bölgesindeki vatandaşların ısınması için çadırlara soba üretmeye çalıştıklarını aktaran Edirne Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Şeref İlhan, temin ettikleri malzemelerle üretime başladıkları sobaları bin an önce bitirip Pazar akşamına kadar göndermeyi planladıklarını ifade etti.

Kaynak işi yapan gönüllülerden Aytaç Memişler, depremzedelere destek olmak için çalışmalara yardım ettiğini ifade etti. “Bir vida sıksak faydadır” diyerek öğretmenlere destek vermeye geldiğini belirten Memişler, elinden geldiğince katkı vermeye çalıştığını söyledi.