Öğretmenler yeni eğitim yılına birlikte öğrenerek hazırlandı

Garanti BBVA’nın kurucusu olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Eğitim Şenliği, 7 ilde öğretmenlerle bir araya gelerek öğrenme ve ilham dolu anlara ev sahipliği yaptı.

Garanti BBVA’nın kurucusu ve daimî destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Eğitim Şenliği, 7 ilde öğretmenlerle bir araya gelerek öğrenme ve ilham dolu anlara ev sahipliği yaptı. Yeni eğitim yılı öncesinde öğretmenlerin yenilenmesini ve güçlenmesini hedefleyen şenlik, büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti.

Haziran ayı boyunca Ankara, Bursa, Diyarbakır, Düzce, İzmir, Mersin ve Van olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen şenlik kapsamında, 75 atölye gerçekleştirildi. Bin 69 öğretmenin katıldığı bu özel etkinlikte, öğretmenler hem öğrendi hem deneyimledi hem de birlikte eğlenmenin keyfini yaşadı.

Sanatla kendine temas, topluluklar için felsefe, dans, orff ve ritim çalışmaları, yoga, müzede drama, bisikletle sağlıklı yaşam, eğitimde oyun kullanımı, sinema ve felsefe ekseninde düşünme, zekâ oyunları ve aile danışmanlığı gibi birbirinden renkli ve özgün atölyeler, öğretmenlere ilham verici deneyimler sundu.

"Birlikte öğrenmenin enerjisiyle yeni döneme hazırız"

Şenlik hakkında değerlendirmede bulunan ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, "ÖRAV Eğitim Şenliği kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerimizle bir araya gelmek bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bu yıl da öğretmenlerimizin öğrenmeye olan isteği, birbirinden beslenen paylaşım kültürü ve sürekli gelişim arzusu, şenliğimizin ruhunu belirledi. 11. Eğitim Şenliği boyunca ortaya çıkan üretkenlik ve etkileşim, yeni eğitim yılına hep birlikte güçlü bir adım atmamızı sağlayacak. Birlikte öğrenmenin enerjisiyle yen döneme hazırız" dedi.

Her yıl artan ilgiyle gerçekleştirilen ÖRAV Eğitim Şenliği, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda Türkiye genelinde dayanışma ve paylaşım kültürünü de güçlendirmeyi sürdürüyor.

11. ÖRAV Eğitim Şenliği, Eylül ayı itibarıyla farklı illerde yıl sonuna kadar devam edecek. Detaylı bilginin egitimsenligi.orav.org.tr/ adresinde yer aldığı belirtildi.