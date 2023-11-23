Öğretmenlere 'Dijital Yeterlilik Eğitimi' verildi

Sancaktepe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Doğuş Üniversitesi ile iş birliği yaparak 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında 130 aday öğretmene yönelik "Dijital Yeterlilik Eğitimi" düzenledi.

Öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunmayı amaçlayan dijital yeterlilik eğitimleri tamamlandı. Öğretmenlerin teknolojiye daha etkin bir şekilde entegre olmalarını sağlayarak eğitim alanındaki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyerek, dijital dönüşüm sürecinde öğretmenlerin bilgi ve becerilerini güncel tutarak öğrencilere daha etkili bir öğrenme deneyimi sunmayı amaçlayan eğitimlere öğretmenler ilgi gösterdi.

Sancaktepe İlçe Millî Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş ve Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan’ın katılımıyla iki oturum halinde gerçekleşen eğitimler, Dr. Öğr. Üyesi Başak Çakmak, Öğr. Gör. Ecem Taneri, Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Gücüyenen Kaymak ve Öğr. Gör. Oktay Cesur tarafından verildi. Eğitimlerde "Görsel Tasarım, Etkili Sunum Hazırlama, Dijital Vatandaşlık ve Güvenlik, Ölçme Değerlendirme" konularına odaklanıldı.