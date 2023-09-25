Öğretmenlere 'Edremit'e hoş geldiniz' programı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yeni atanan 117 öğretmen için Edremit'e Hoş Geldiniz etkinliği düzenlendi.

Öğretmenlere 'Edremit'e hoş geldiniz' programı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde yeni atanan 117 öğretmen için Edremit’e Hoş Geldiniz etkinliği düzenlendi.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Şube Müdürleri Bülent Delice, Okan Günal ve İlter Şendur’un katılımı ile bu yıl Edremit ilçesine yeni atanan 117 öğretmen için "Edremit’e Hoş geldiniz" tanışma programı gerçekleştirdi.

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İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer; "Edremit’in eğitim kalitesini daha yukarılara çıkarmak için, aramıza yeni katılan öğretmen arkadaşlarla çalışacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm öğretmenlerimizin yanında olduğunu dile getirdi".

Programda günün anısına öğretmenlere küçük hediyeler takdim edildi, öğretmenler ile söyleşiler yapıldı.