Öğretmenlere 3 gün ulaşım ücretsiz

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, öğretmenlere özel 3 gün ücretsiz ulaşımla kutluyor. Kişiselleştirilmiş öğretmen kartlarını kullanan tüm öğretmenler, 24, 25 ve 26 Kasım’da şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Aynı tarihlerde öğretmenler Burfaş tesislerinde yaptıkları harcamalardan da yüzde 35 parapuan kazanacak.

Bursa’da toplu ulaşım, 24, 25 ve 26 Kasım’da öğretmenlere ücretsiz olacak. Uygulamadan; öğretmen kartı, öğretmen abonman kısa ve öğretmen abonman uzun olmak üzere Bursakart sahibi toplam 16 bin 842 öğretmen yararlanacak. BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri, tüm özel halk otobüsleri ve ilçelerdeki halk otobüslerine yönelik yapılan ücretsiz ulaşım uygulaması, ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki hatlar ve turistik hatlarda geçerli olmayacak. Öğretmenler, uygulamadan ‘Bursakartlarını okutarak’ yararlanabilecek.

Yine aynı tarihlerde tüm öğretmenler Burfaş tesislerinde yaptıkları harcamalarda da yüzde 35 parapuan kazanacak.