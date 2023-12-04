Öğretmenlere akademi desteği verilecek

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Atlas Üniversitesi arasında imzalanan eğitim protokolü ile öğretmen ve öğrencilere yönelik iş birliği faaliyetleri yürütülecek. Protokol kapsamında öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik akademik eğitim çalışmalarıyla eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve eğitim programlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törende İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve İstanbul Atlas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Engin Gülal tarafından Eğitimde İş Birliği Protokolü imzalandı.

Eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması hedefleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Vizyonu Belgesi çerçevesinde imzalanan protokolle İstanbul’da bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında, eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere uygun görülen tüm alanlarda planlı çalışmalar yürütülerek öğretmenlerin, dolaylı yönden öğrencilerin başarılarını yükseltecek olan tüm eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması amaçlanıyor.

Veli Akademilerine destek olunacak

Ayrıca eğitim programlarının geliştirilmesi ve yine Millî Eğitim Bakanlığı Vizyonu Belgesinde yer alan “Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimleri Yeniden Yapılandırılacak” hedefi doğrultusunda Öğretmen Akademileri ile öğretmen yeterliliklerinin uygulamalı eğitim faaliyetleri ile arttırılması ve ailelerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunması için “Veli Akademileri”ne de destek olunması hedefleniyor.

Akademisyenlerle eğitim çalışmaları yürütülecek

Söz konusu iş birliği üniversite akademisyenleri ile bilgi, belge ve tecrübelerinin akademilerde eğitim verilecek öğretmenler aracılığıyla yaygınlaştırılması, iş birliği protokolü bünyesinde yapılacak eğitimler sonucunda ortaya çıkacak ürün, bilgi, belge ve dokümanların kamuoyuyla paylaşılarak ve eğitici eğitimi vasıtasıyla yaygınlaştırılması konularında iş birliği ve koordinasyonu sağlanmasını da kapsıyor.

Lisansüstü eğitim imkanları sunulacak

Protokolle İstanbul sınırları içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin lisansüstü eğitim ve sürekli eğitim merkezi eğitim süreçlerini desteklenmesi ve üniversitelerden öğretmenlere yönelik indirim kolaylığı da sağlanacak.