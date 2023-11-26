Öğretmenlere jest

Sakarya Altınküre Okulları, öğretmenlerin özverili çalışmalarını takdir etmek ve onlara teşekkür etmek gayesiyle kutlama töreni düzenledi.

Sakarya Altınküre Okulları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bünyesinde bulunan öğretmenler için kutlama yemeği düzenledi. Etkinlikte, okul yönetimi ile öğrenciler bir araya gelerek öğretmenlere duydukları saygı ve sevgiyi ifade etti. Gecenin açılış konuşmasında Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, öğretmenlerin eğitimdeki önemine vurgu yaparak, öğrencilere rehberlik etme, bilgi ve değerler kazandırma misyonunu hatırlattı. Sakarya ayrıca öğretmenlerin fedakarlıklarını ve özverili çalışmalarını takdir etti.