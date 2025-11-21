Öğretmenlerimizin Adı Bu Topraklarda Yaşayacak: Silivri'de Anlamlı Öğretmenler Günü Etkinliği

Silivri’de Öğretmenler Günü kapsamında, öğrencilerin öncülüğünde duygu dolu bir vefa programı gerçekleştirildi. Silivri Öğrenci Meclisi tarafından organize edilen etkinlikte, ilçede görev yaparken vefat eden öğretmenlerin adları, toprakla buluşturulan fidanlarla ölümsüzleştirildi. Öğrencilerin kendi elleriyle diktikleri her fidan, öğretmenlerin eğitime bıraktığı kalıcı izleri temsil eden anlamlı bir sembol oldu.

Fidanlar Öğretmenler İçin Toprakla Buluştu

Etkinlik kapsamında öğrenciler, vefat eden öğretmenler adına oluşturulan alanda fidan dikimi yaptı. “Onların ışığı geleceğe nefes olsun” sloganıyla düzenlenen çalışma, hem çevre bilincini hem de vefa kültürünü güçlendiren bir mesaj niteliği taşıdı.

Öğrencilerden Renklerle Vefa Mesajı

Fidan dikiminin ardından öğrencilerin katıldığı resim boyama etkinliği düzenlendi. Çocuklar, öğretmenlik mesleğine duydukları minneti ve saygıyı çizgilerle, renklerle ifade etti. Ortaya çıkan çalışmalar duygusal anlara sahne oldu.

Müdür İbrahim Hakkı Damat Öğrencilerin Yanında

İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat da programa katılarak öğrencilerin çalışmalarını yakından inceledi. Eğitim camiasının vefa kültürünü yaşatan bu tür etkinliklerin önemine vurgu yapan Damat, öğrencilerin duyarlılığını takdir etti.

Silivri Öğrenci Meclisi’nin öncülük ettiği bu özel program, hem ilçenin eğitim geleneğine katkı sunan öğretmenleri onurlandırdı hem de yeni nesillerde vefa bilincini pekiştirdi.