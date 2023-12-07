Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları 18-22 Aralık tarihleri arasında yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin alan değişikliği başvurularının 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacağını ve atama işlemlerinin 26 Aralık tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği işlemleri için duyuru yayımlandı. "2024 Yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu"na göre Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenler, öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esasları ile ek çizelge doğrultusunda mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara duyuru kapsamında alan değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Duyuruya göre sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayanlar da özel eğitim alanına atanmak üzere başvuruda bulunabilecekler. Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme başvuruları, tercihe sunulan alanlarda il içinde yapılabilecek.

Kontenjanlar, bakanlığın öğretmen atamasına ilişkin planlaması dikkate alınarak, öğretmen ihtiyacını karşılamada güçlük çekilen 5 ve 6’ncı hizmet alanlarında yer alan eğitim kurumları arasından belirlendi. Başvurular 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak, atama işlemleri ise 26 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri yarıyıl tatilinde yapılacak.