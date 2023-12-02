Öğretmenlerin kıyasıya mücadeleleri

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol ve masa tenisi müsabakaları büyük bir mücadele ile geçti.

Öğretmenler günü kutlama etkinleri kapsamında öğretmenler arası voleybol ve masa tenisi müsabakaları düzenlendi. Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe katılım oldukça yoğundu. Kıyasıya geçen müsabakalar sonucu voleybolda Bilecik’te özel bir okul birinci oldu. Masa tenisinde ise birincilik Ertuğrulgazi İlkokulu’nun oldu.