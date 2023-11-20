Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi 22 Kasım'a kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma sürelerinin 22 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi 22 Kasım'a kadar uzatıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma sürelerinin 22 Kasım’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin 19 Kasım 2023 Pazar günü sona eren ve uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen mesleki eğitim çalışma süresi, 22 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar uzatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman