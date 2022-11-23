Öğretmenlerin resimleri bu sergide görücüye çıktı

Ankara’da açılan "24 Kasım Öğretmenler Günü Resim Sergisi"nde öğretmenlerin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Öğretmenlerin eserlerinin yer aldığı "24 Kasım Öğretmenler Günü Resim Sergisi", Kızılay Metro Çarşısı Sanat Galerisi’nde açıldı. Açılışta Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği "Öğretmen Olmak" temalı resim yarışmasının sonuçları da açıklandı. Yarışmaya katılan 74 eser arasından Konya’dan yarışmaya katılan Dilber İldanlı’nın eseri birincilik, Antalya’dan katılan Abdurrehim Güney’in eseri ikincilik ve Kastamonu’dan yarışmaya katılan Hasan Barış Çiçek’in eseri üçüncülük ödülüne değer bulundu.

Lise ve ortaokul düzeyinde toplam 152 şiirin yer aldığı yarışmada ödüller sahiplerini buldu

Sergide aynı zamanda 81 ilden öğrencilerin katılımıyla düzenlenen şiir yarışmasının sonuçları da açıklandı. Resmi ve özel okullarda öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı "Öğretmen Olmak" temalı öğrenciler arası şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ortaokul düzeyinde 77 şiirin yer aldığı yarışmada Düzce’den Yağmur Bayer’in "Adı Öğretmen" başlıklı şiiri birinci, Ankara’dan Gizem Kılıç’ın "İşte Öğretmen Olmak" başlıklı şiiri ikinci, Batman’dan Şevval Gök’ün "Bir Kalem Bin Ümit" başlıklı şiiri üçüncü oldu.

Lise düzeyinde ise 75 şiirin yer aldığı yarışmada Bingöl’den Fatma Zehra Arıkız’ın "Bana Maviyi Anlat" başlıklı şiiri birincilik, Ankara’dan İhsan Emir Pehlivanlı’nın "Çanta" başlıklı şiiri ikincilik, Gaziantep’ten Yusuf Azgın’ın "Ben Geldim Öğretmenim" başlıklı şiiri üçüncülük ödülü aldı.