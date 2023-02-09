Oğullarını Suriye'ye göreve uğurlayacaklardı, oğulları onları toprağa uğurladı

Adıyaman’da görev yapan ve kısa süre içinde görev için Suriye’ye gidecek uzman çavuş oğullarını uğurlamaya giden Ali ve Dürdane Çiftçi yaşanan depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Adıyaman’da görev yapan Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Çiftçi, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem henüz yaşanmadan kısa bir süre önce Suriye’ye görevlendirildi. Sivas’ta İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapan 4 çocuk babası Ali Çiftçi (57) ve annesi Dürdane Çiftçi (51), oğullarını göreve uğurlamak için Adıyaman’a gitti. Çiftçi ailesi Adıyaman merkezde bulunan 4 katlı bir apartmanda depreme yakalandı. Depremde yıkılan apartmanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmasında karı kocanın cansız bedenlerine ulaşılırken, oğulları Hasan Hüseyin Çiftçi hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Karı kocanın cenazeleri ailesi tarafından memleketleri Sivas’a getirilmesinin ardından Ayyıldız camisinde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine enkaz altından yaralı olarak kurtarılan oğulları Hasan Hüseyin Çiftçi, aile fertleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas Belediye Başkanvekili Turan Topgül, infaz koruma memurları ve sevenleri katıldı. Karı kocanın cansız bedeni kılınan cenaze namazının arıdan Yukarı Tekke Mezarlığına defin edildi.