Ogur Atletik Performans Akademi'den 10'un Üzerinde Oyuncu Profesyonel Kulüplere Transfer Oldu

Silivri Gümüşyaka’da yer alan Ogur Atletik Performans Akademi, genç yetenekleri profesyonel futbol dünyasına kazandırma misyonunu sürdürüyor. Akademi, bu yıl itibarıyla 10'un üzerinde oyuncuyu Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği, Balıkesirspor ve Tepecikspor gibi Türkiye’nin önde gelen profesyonel futbol kulüplerine transfer ederek dikkatleri üzerine çekti.

Akademi koordinatörü Volkan Oğur’un liderliğinde sürdürülen çalışmalarla, sporculara bireysel antrenman, grup çalışmaları, kişisel gelişim ve gelecek planlaması gibi önemli alanlarda destek sağlanıyor. Ogur Atletik Performans Akademi, sporcunun sadece fiziksel değil, mental ve profesyonel gelişimine de önem vererek onları başarıya taşıyor.

Akademi, yetenekli gençlerin spor hayatlarında sağlam adımlarla ilerlemelerine yardımcı olmak için kapsamlı bir program sunuyor ve profesyonel futbol dünyasına başarılı oyuncular kazandırmaya devam ediyor.